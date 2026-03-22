В Госдуме назвали преимущество армии России перед западными

Картаполов: Преимущество ВС РФ перед западными армии в боевом опыте

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные за время специальной военной операции (СВО) получили боевой опыт, которого нет у западных армий. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодня это, наверное, главное, в чем они проигрывают, потому что подобного рода командиров и начальников в нынешних европейских армиях нет. Появиться им неоткуда, это воспитывается годами», — отметил он.

Ранее Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать одного миллиона.