08:29, 22 марта 2026

В Госдуме назвали преимущество армии России перед западными

Картаполов: Преимущество ВС РФ перед западными армии в боевом опыте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военные за время специальной военной операции (СВО) получили боевой опыт, которого нет у западных армий. Его слова приводит ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что преимущество Вооруженных сил России (ВС РФ) перед западными армии заключается в боевом опыте.

«На сегодня это, наверное, главное, в чем они проигрывают, потому что подобного рода командиров и начальников в нынешних европейских армиях нет. Появиться им неоткуда, это воспитывается годами», — отметил он.

Ранее Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать одного миллиона.

