Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:50, 22 марта 2026

В Иране заявили о последствиях атак на электростанции страны

Зольфагари: При атаках на электростанции в Иране Ормузский пролив будет закрыт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies / Getty Images

В случае атак США на электростанции в Иране Ормузский пролив будет полностью закрыт до их восстановления. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство Tasnim.

Зольфагари также объявил и о других последствиях атак США. В частности, он пригрозил уничтожением на Ближнем Востоке всех компаний, в которых США имеют свои интересы, и электростанций в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы.

Кроме того, представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что, в случае ударов США, будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также объекты информационно-коммуникационных технологий Израиля, целями военных ударов.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok