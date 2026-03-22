В Иране заявили о последствиях атак на электростанции страны

В случае атак США на электростанции в Иране Ормузский пролив будет полностью закрыт до их восстановления. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает агентство Tasnim.

Зольфагари также объявил и о других последствиях атак США. В частности, он пригрозил уничтожением на Ближнем Востоке всех компаний, в которых США имеют свои интересы, и электростанций в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы.

Кроме того, представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что, в случае ударов США, будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также объекты информационно-коммуникационных технологий Израиля, целями военных ударов.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент не исключил вероятность отправки американских войск на иранский остров Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.