В Киеве подтвердили сообщения о перебоях в электро- и водоснабжении

Администрация Киева подтвердила сообщения о перебоях в электро- и водоснабжении

Городская государственная администрация Киева в Telegram-канале подтвердила данные о проблемах со светом и водой в районах на левом берегу Киева.

«Из-за аварийной ситуации с электросетью на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии города необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».