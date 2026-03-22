Песков: Россия не поминает европейские страны матерными словами

Российские власти не поминают европейские страны матерными словами, подобное поведение было бы недипломатично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Вести».

Нецензурными словами, пояснил он, в Москве никто власти европейских государств не поминает. Это же относится и к другим странам, правительства которых ввели санкции в отношении России. «Никто из нас никогда никого матерными словами не поминает», — резюмировал Песков.

Власти России, отметил он, придерживаются в этом плане методов реальной дипломатии. Их суть заключается в косвенных намеках, пояснил Песков. «Что такое дипломатия? Это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти», — констатировал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков в очередной раз заявил о недоговороспособности действующих властей Украины. Подобную тактику Киева, отметил он, поддерживают лидеры европейских государств. Это не способствует скорому завершению конфликта в соседней стране, заключил Песков.