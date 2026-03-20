В Кремле высказались о позиции Европы по миру на Украине

Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине вместо поиска мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет также ответа и на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта, и почему они не проводят политику, направленную на то чтобы способствовать поискам мирного урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа своими решениями по Украине приближает конфликт с Россией. Он добавил, что Москва в любом случае достигнет своих целей и защитит себя от расширения НАТО.

8 марта президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения Европы и Украины крылатым выражением: «Хвост виляет собакой». По словам российского лидера, власти в Киеве манипулируют государствами Европейского союза и ведут себя опасно и агрессивно, но ЕС все равно поставляет режиму оружие и деньги.