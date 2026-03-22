Константинов: Киеву нужен проект по взятию Черного моря для выманивания денег

В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги у западных партнеров. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Константинов добавил, что в плане украинского лидера нет места идее о проведении на Украине выборов, однако есть пункт о продолжении конфликта.

До этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов назвал контроль над максимальной площадью акватории Черного моря одной из задач на 2026-2027-й годы.