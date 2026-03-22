17:45, 22 марта 2026Бывший СССР

В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги у западных партнеров. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Константинов добавил, что в плане украинского лидера нет места идее о проведении на Украине выборов, однако есть пункт о продолжении конфликта.

До этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов назвал контроль над максимальной площадью акватории Черного моря одной из задач на 2026-2027-й годы.

    Последние новости

    Кононенко возглавит Центр подготовки космонавтов

    Минфин США оценил доходы России на фоне ослабления санкций Вашингтона

    Захарова высказалась о попытках героизировать украинских нацистов на Западе

    В ФРГ раскрыли скрываемую Западом горькую реальность

    Редкий дрон «Клин» показали на фото

    «Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

    В Иране заявили о последствиях атак на электростанции страны

    В Крыму объяснили желание Киева взять Черное море необходимостью выманить деньги

    Любителей шампанского предупредили о двойной опасности

    Дилер отказал россиянке в полной компенсации за бракованную китайскую машину

    Все новости
