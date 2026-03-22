В оккупированном ВСУ городе взорвался склад боеприпасов

В Краматорске взорвался склад боеприпасов ВСУ

В Краматорске, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), взорвался склад боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, боеприпасы хранились в импровизированном складе, оборудованном в местном ателье. «Произошел самоподрыв, детонация длится уже порядка двух часов», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах виден сильный пожар, зарево от которого видно далеко от места происшествия. Подробности не приводятся.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья Балабино.