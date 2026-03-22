В России оценили возможность вторжения США в Иран

Пушков: Война США с Ираном не привела к достижению ни одной из целей

Атака США на Иран не привела к достижению ни одной из целей, а полноценное наземное вторжение выглядит как фантазия. Так возможность наземной операции в Иране оценил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Штаты не смогли добиться ни смены режима в Иране, ни уничтожения иранского ракетного потенциала. Политик уверен, что США не смогут оккупировать Иран по причине большой территории Исламской Республики и невозможности захватить несколько десятков центров запуска ракет.

«Целей может быть две: создать впечатление, что администрация что-то предпринимает в условиях военного тупика и знает, что делать дальше (хотя на деле она не знает), или обозначить американское военное присутствие на территории Ирана как способ дополнительного давления на иранские власти. Но первая цель выглядит как пиар, а вторая — как фантазия», — написал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана. «Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар», — подчеркнул он.