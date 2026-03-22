Мир
23:45, 22 марта 2026Мир

В России оценили возможность вторжения США в Иран

Пушков: Война США с Ираном не привела к достижению ни одной из целей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Peinado / Reuters

Атака США на Иран не привела к достижению ни одной из целей, а полноценное наземное вторжение выглядит как фантазия. Так возможность наземной операции в Иране оценил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Штаты не смогли добиться ни смены режима в Иране, ни уничтожения иранского ракетного потенциала. Политик уверен, что США не смогут оккупировать Иран по причине большой территории Исламской Республики и невозможности захватить несколько десятков центров запуска ракет.

«Целей может быть две: создать впечатление, что администрация что-то предпринимает в условиях военного тупика и знает, что делать дальше (хотя на деле она не знает), или обозначить американское военное присутствие на территории Ирана как способ дополнительного давления на иранские власти. Но первая цель выглядит как пиар, а вторая — как фантазия», — написал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана. «Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар», — подчеркнул он.

    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции

    Жители сообщили о вспышках и взрывах в районе Гатчины

    Нарколог посоветовал не заниматься пьяным сексом и назвал его минусы

    Телезвезда снялась для обложки Sports Illustrated в бикини за 310 тысяч рублей

    В США рассказали о «новой главе» в отношениях с Россией

    Ракетную опасность объявили в российском регионе

    В России оценили вероятность создания «Чебурнета»

    Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Украины

    Слухами о похищенном мужчине в рабстве у дельфинов заинтересовалась полиция

    Все новости
