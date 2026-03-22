13:06, 22 марта 2026Россия

В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

Анохин: В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Смоленской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

Губернатор написал, что силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. Также Василий Анохин попросил людей сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать работу сил ПВО.

«Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Буду информировать вас о развитии ситуации в своих социальных сетях», — дополнил глава региона.

Ранее в Анапе, 12 марта, была объявлена угроза атаки БПЛА, из-за чего местные власти приняли решение отменить занятия в школах и детских садах.

