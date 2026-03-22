06:54, 22 марта 2026Мир

В США обеспокоились из-за новой тактики по Ирану

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США и Израиль поняли, что не смогут сменить власть в Иране, и поэтому сейчас стремятся ввергнуть Исламскую Республику в нищету, однако такая тактика может привести к глобальной катастрофе. На это указал военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Они стремятся нанести долговременный ущерб способности Ирана производить газ, нефть и энергию и получать от этого доход. Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. Поэтому я считаю, что это начало одной из самых больших ошибок», — сказал Риттер.

Он также отметил, что сейчас Тегерану следует ужесточить ограничительные меры и полностью закрыть проход через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    В Минобороны отчитались об отражении ночной атаки украинских беспилотников

    Жених Лерчек рассказал о ее лечении от рака

    Юрист оценил необходимость изменить название группы «Иванушки International»

    Музыкальный критик высказался о концертах Долиной

    Американский журналист подписал контракт для службы на СВО

    В Киеве назвали русский язык «языком доверительного общения»

    Экс-депутат Рады объяснил провокации Зеленского против Ирана

    Россиянам напомнили о праве вернуть часть денег за некоторые услуги

    Стало известно о последнем предупреждении арабских стран Ирану

    Все новости
