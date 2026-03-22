В США предупредили о последствиях возможной победы над Ираном

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Победа над Ираном обойдется США в миллион жизней граждан

Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не обладают нужными ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения. Об этом он высказался в интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале.

Джонсон предупредил США о последствиях возможной победы над Ираном и подчеркнул, что она обойдется Вашингтону в миллион жизней его граждан.

«Мы думаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их. Но у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек, если бы понесли неприемлемо высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники», — отметил экс-офицер ЦРУ.

Ранее сообщалось, что США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. По данным Iran War Cost Tracker, атака США на Иран обходится казне в 11,5 тысячи долларов в секунду.