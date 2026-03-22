07:23, 22 марта 2026

Юрист оценил необходимость изменить название группы «Иванушки International»

Марина Совина
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов прокомментировал, нужно ли российской музыкальной группе «Иванушки International» менять название для работы в России. Его слова приводит РИА Новости.

Юрист объяснил, что у группы нет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России ей следует убрать иностранное слово из названия. Это позволит музыкантам избежать санкций.

«При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название», — отметил Рябов.

Ранее солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что группа не будет менять название. Он подчеркнул, что прежняя манера написания, ушедшая в народ, останется и будет всегда.

С 1 марта в России ввели ограничения на использование иностранных слов. Запрет коснулся вывесок, указателей и табличек, которые теперь должны быть на русском языке. Та же ситуация наблюдается и в рекламе.

