Бывший СССР
00:46, 22 марта 2026

Залужный предупредил США о возможной катастрофе из-за операции в Иране

Залужный: Наземная операция США в Иране обернется катастрофой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что миссия США и Израиля в Иране может обернуться катастрофой, если Вашингтон примет решение о проведении наземной операции. Об этом дипломат написать в статье для газеты The Telegraph.

«Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу "зоны поражения" в пустынной местности будет крайне опасна», — написал Залужный. По его мнению, любой исход приведет к катастрофе.

Он также подчеркнул, что сейчас нельзя давать никаких прогнозов касательно того, когда конфликт на Ближнем Востоке завершится.

Ранее стало известно, что команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.

