13:00, 23 марта 2026

Запах нового автомобиля оказался опасен

Химик Дорохов: Запах нового автомобиля представляет опасность для аллергиков
Виктория Клабукова

Фото: Bad Shot Media / Shutterstock / Fotodom

Запах в салоне нового автомобиля может быть опасен. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского Андрей Дорохов.

Запах в новом салоне образуется в результате естественного процесса дегазации — выделения летучих органических соединений из материалов отделки, включая альдегиды, ароматические углеводороды и сложные эфиры. Этот запах источают пластик, обивка, ковровые покрытия, клеевые составы и герметики. Концентрация этих веществ должна соответствовать гигиеническим нормам и техническим регламентам, в противном случае автомобиль не будет сертифицирован.

Для большинства людей эти запахи опасности не представляют. Однако даже разрешенные концентрации химических соединений могут угрожать здоровью лиц с повышенной чувствительностью дыхательных путей, аллергиков или маленьких детей, в особенности при длительном нахождении в салоне. Кроме того, интенсивность запаха зависит от температуры — в солнечную погоду процесс дегазации усиливается, и запах становится более ощутимым.

Легче всего химический запах перебить ароматизаторами и освежителями воздуха, но концентрацию веществ они снизить не могут. Более того, для чувствительных людей они даже усугубляют ситуацию, создавая сложную смесь ароматов. Более эффективный способ — проветрить салон. В первые недели эксплуатации эксперты советует ездить с открытыми окнами и на время парковки не закрывать их полностью, оставляя безопасную щель. Прогревать салон на солнце также полезно — тепло ускорит выделение соединений. Окна при этом необходимо открывать, чтобы запахи выветривались. Кроме того, можно положить в салоне адсорбенты, к примеру гранулированный активированный уголь. Характерный запах может держаться в машине от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от модели и качества материалов.

Ранее автолюбителей предупредили о штрафах за неправильную тонировку. Согласно действующему закону, управлять автомобилем нельзя, если светопропускание стекол не достигает 70 процентов. Сумма взыскания может составлять 500 рублей.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    В российском городе захотели назвать улицу в честь Жириновского

    Все новости
