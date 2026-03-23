16:19, 23 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан счел неуместным упоминание Алиева-старшего в речи Захаровой о Пашиняне

Гаджизаде: Баку ожидает от РФ разъяснений из-за слов Захаровой об Алиеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Баку ожидает разъяснений от Москвы из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о службе экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева в КГБ СССР в ходе ответа на вопрос о религиозной политике Армении. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу. (...) Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления», — подчеркнул дипломат.

10 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя протесты духовенства Армянской апостольской церкви, рассказал, что некоторые священники во времена СССР были агентами КГБ. «Тот факт, что некоторые священнослужители были агентами КГБ СССР, доказан документально. (...) Теперь они пытаются пожертвовать в угоду интересам третьих стран», — заявил армянский лидер.

Комментируя в ходе брифинга слова Пашиняна, Захарова заявила, что ей непонятно, о каких третьих странах идет речь. «Я не понимаю, на кого косится Никол Пашинян, когда говорит о сотрудниках КГБ. Это про кого? Про господина Алиева?» — с иронией поинтересовалась дипломат у журналиста, задавшего вопрос о высказывании армянского лидера.

11 марта президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхам Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в Иране и эвакуацию российских граждан из региона.

