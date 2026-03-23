Бегемот попытался напасть на туристов на лодке и попал на видео

В Уганде бегемот попытался догнать туристов на лодке и попал на видео

В Национальном парке королевы Елизаветы, Уганда, капитан туристического судна спас пассажиров от разъяренного бегемота. Об этом пишет Jam Press.

Туристы плыли по каналу Казинга. Там в рамках сафари можно понаблюдать за бегемотами, слонами, крокодилами и птицами. Один мужчина решил сфотографировать бегемота, которого увидел на берегу, и наставил на него объектив.

Большая камера испугала животное. Оно прыгнуло в воду и попыталось напасть на лодку с людьми. Опытный капитан смог избежать столкновения с бегемотом, и тот оставил попытки догнать туристов. Этот момент попал на видео пассажира по имени Фред Каканде.

По словам Каканде, в такие моменты чувствуется и всплеск адреналина, и волнение, и уважение к окружающему миру. «Встречи с животными в дикой природе могут быть непредсказуемыми, и то, как быстро реагирует такое мощное животное, напоминает всем о необузданной силе природы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кот-д’Ивуаре 11 человек объявили пропавшими без вести из-за нападения бегемота. Он перевернул судно с 14 пассажирами на реке Сассандра.

