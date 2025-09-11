Из жизни
05:30, 11 сентября 2025Из жизни

Бегемот напал на судно с 14 пассажирами и перевернул его

Юлия Юткина
Фото: Julian Stähle / dpa / Globallookpress.com

В Кот-д’Ивуаре 11 человек объявили пропавшими без вести из-за нападения бегемота. Об этом пишет People.

Бегемот перевернул судно с 14 пассажирами на реке Сассандра. Пока известно лишь о трех выживших. Остальных пассажиров все еще ищут. Отмечается, что среди них были женщины и дети.

По оценкам специалистов, в Кот-д’Ивуаре насчитывается около 500 бегемотов. Чаще всего их можно встретить на юге страны.

Ранее сообщалось, что в Замбии гиппопотам растерзал американскую туристку во время сафари. Ее муж обвинил в трагическом инциденте туристическую компанию.

