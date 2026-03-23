Беспечность во время менструации довела любовников до ссоры

Пользователь Reddit с ником PoultryCommunity пожаловался на свою возлюбленную. Мужчина признался, что ее реакция на одну его реплику стала для него совершенно неожиданной.

По его словам, в однажды ночью у 39-летней женщины началась менструация. «Проснувшись, мы обнаружили большое пятно крови на простынях, которое я поначалу даже не посчитал сколько-нибудь значительной проблемой. После этого я в шутку спросил, может ли она в следующий раз перед сном надеть трусики и ежедневную прокладку», — написал автор.

Невинный вопрос вызвал неожиданную реакцию: женщина смертельно обиделась на своего партнера и перестала с ним разговаривать. В надежде понять причину такого поведения он обратился к другим пользователям. Женская часть форума объяснила автору, что в таком возрасте менструация может быть крайне неожиданной даже несмотря на наличие предменструального синдрома.

«Мы поговорили об этом. Она расстроилась, так как ей показалась, что она расслышала нотки недоумения в моем голосе. В итоге мы обнялись и посмеялись над этим», — написал мужчина в обновлении своего поста.

