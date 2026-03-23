Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:12, 23 марта 2026

Беспилотник ВСУ целенаправленно влетел в пассажирский автобус в российском селе

ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Демьянках, есть пострадавшие
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы. Вечером 23 марта целенаправленный удар был нанесен по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадали двое пассажиров и водитель автобуса.

«Во избежание повторной атаки водитель муниципального автотранспортного предприятия, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону», — отметил Богомаз.

Всех пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область, в небе над регионом было сбито более 60 БПЛА, а также в Приморске произошло возгорание емкости с топливом в одном из крупнейших российских нефтеналивных портов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok