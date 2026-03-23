Беспилотник ВСУ целенаправленно влетел в пассажирский автобус в российском селе

ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Демьянках, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российские регионы. Вечером 23 марта целенаправленный удар был нанесен по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадали двое пассажиров и водитель автобуса.

«Во избежание повторной атаки водитель муниципального автотранспортного предприятия, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону», — отметил Богомаз.

Всех пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область, в небе над регионом было сбито более 60 БПЛА, а также в Приморске произошло возгорание емкости с топливом в одном из крупнейших российских нефтеналивных портов.