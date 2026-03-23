Минцифры Украины: Бойцам ВСУ ограничат доступ к азартным играм

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничат доступ к азартным играм. Об этом со ссылкой на Минцифры Украины сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что при входе в игру пользователя будут проверять на нахождение в реестре военнослужащих. Также его данные будут соотноситься с реестром лиц, которым доступ к азартным играм ограничен. В случае нахождения в них человека будут блокировать в игре.

«Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений», — рассказали в профильном ведомстве.

