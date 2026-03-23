Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:53, 23 марта 2026

Минцифры Украины: Бойцам ВСУ ограничат доступ к азартным играм
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничат доступ к азартным играм. Об этом со ссылкой на Минцифры Украины сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что при входе в игру пользователя будут проверять на нахождение в реестре военнослужащих. Также его данные будут соотноситься с реестром лиц, которым доступ к азартным играм ограничен. В случае нахождения в них человека будут блокировать в игре.

«Организатор азартных игр не будет видеть статус военного. Система передаст только факт ограничения — без утечки данных и объяснений», — рассказали в профильном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok