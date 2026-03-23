Бравада перед друзьями обернулась для парня «предательством всего тела»

Пользователь Reddit с ником ChancePiccolo1109 рассказал, как недооценил остроту соуса чили, приготовленного одним из его друзей. Считая себя искушенным любителем острой пищи, он положил себе целую тарелку огненно-красного блюда, пока все другие аккуратно добавляли в свою пищу по ложечке.
«Первый ложка — полет нормальный. Вторая — ну, острота чувствуется. Третья — ошибка. Меня накрыло внезапно. Это был не просто жар, а предательство всего тела. Уши запылали, глаза заслезились, нос тоже не остался в стороне. Я старался сохранять спокойствие, кивая в знак согласия, но при этом мысленно вел переговоры с той высшей силой, которая распоряжается неудачными решениями», — написал автор.
Когда у него спросили, как он себя чувствует, парень с дрожью в голове ответил, что «не так уж и плохо». В этот момент он чувствовал себя так, будто находится в сауне.
«Я не хотел выбрасывать еду и признавать поражение, поэтому продолжал есть. Я доел всю миску. Мне не стоило этого делать. Следующий час я сидел совершенно неподвижно, пил молоко, словно лекарство, и ставил под сомнение все свое естество», — заключил молодой человек.
