02:28, 23 марта 2026

Бравада перед друзьями обернулась для парня «предательством всего тела»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ffolas / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ChancePiccolo1109 рассказал, как недооценил остроту соуса чили, приготовленного одним из его друзей. Считая себя искушенным любителем острой пищи, он положил себе целую тарелку огненно-красного блюда, пока все другие аккуратно добавляли в свою пищу по ложечке.

«Первый ложка — полет нормальный. Вторая — ну, острота чувствуется. Третья — ошибка. Меня накрыло внезапно. Это был не просто жар, а предательство всего тела. Уши запылали, глаза заслезились, нос тоже не остался в стороне. Я старался сохранять спокойствие, кивая в знак согласия, но при этом мысленно вел переговоры с той высшей силой, которая распоряжается неудачными решениями», — написал автор.

Когда у него спросили, как он себя чувствует, парень с дрожью в голове ответил, что «не так уж и плохо». В этот момент он чувствовал себя так, будто находится в сауне.

«Я не хотел выбрасывать еду и признавать поражение, поэтому продолжал есть. Я доел всю миску. Мне не стоило этого делать. Следующий час я сидел совершенно неподвижно, пил молоко, словно лекарство, и ставил под сомнение все свое естество», — заключил молодой человек.

Ранее девушка попыталась приготовить ужин и оказалась в «низкобюджетном фильме об апокалипсисе». Ее ошибкой стал выбор в пользу одного из острых соусов, подаренных ей сестрой на Рождество.

