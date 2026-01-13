Девушка попыталась приготовить ужин и оказалась в «низкобюджетном фильме об апокалипсисе»

Пользовательница Reddit с ником HotSauceGasser пожаловалась на собственную недальновидность при приготовлении ужина. По словам девушки, она решила обжарить кабачки в одном из острых соусов, подаренных ей сестрой на Рождество.

«Это был набор не с обычными соусами (...). Они были приготовлены из необычных сортов перца чили, смешанных с манго и другими ингредиентами. Я пробовала их раньше, и они были действительно восхитительны. Поэтому я с восторгом схватила бутылку с надписью "Скорпион" и добавила щедрую порцию прямо в горячую сковороду с маслом и кабачками», — написала автор.

Уже позже она выяснила, что ставший основой для соуса перец чили «Скорпион» входит в число самых острых в мире — это гибрид, выведенный, по мнению девушки, «специально для того, чтобы причинять страдания». В момент соприкосновения этого соуса с раскаленной сковородой из нее вырвался столб дыма и пара, пропитанного капсаицином. Глаза, нос, горло и грудь автора одновременно начали гореть, свои чувства девушка сравнила с ощущениями при попытке вдохнуть кипящую лаву.

«Я решила, что устраню проблему, если просто сполосну сковороду. Я была очень, очень не права. [После контакта горячего металла с водой] выделился самодельный слезоточивый газ, и он никуда не собирался уходить. Кухня была окутана туманом, наполнена тягучим облаком боли, которое медленно распространялось по всей квартире. Следующие несколько часов мне пришлось дышать через тряпку, как в каком-нибудь низкобюджетном фильме об апокалипсисе», — заключила девушка.

