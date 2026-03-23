21:04, 23 марта 2026

Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

Юлия Юткина
Фото: Chay_Tee / Shutterstock / Fotodom

28-летняя Хун Янли, выросшая в Нидерландах, воссоединилась с родными родителями в Китае благодаря волонтерам. Об этом пишет South China Morning Post.

Родная мать девушки — Ян Сяоин — рассказала, что не отказывалась от дочери. Когда она только родила, тесть предложил присмотреть за младенцем. Вместо этого он отвез девочку в соседнюю деревню и бросил ее в туалете, оставив записку с датой ее рождения, пачку сухого молока и 120 юаней (1,5 тысячи рублей). Он считал, что Янли не должна воспитываться в семье его сына, поскольку родилась девочкой. Ей было всего два дня.

Когда отец Янли, Сюй Лихун, понял, что произошло, он не смог сдать отца в полицию. Из-за этого он постоянно чувствовал вину. «Я все искал нашу младшую дочь, но новостей не было», — признался он. Сяоин всю жизнь ненавидела тестя и не общалась с ним.

Девочку в туалете нашел прохожий и сразу отвез в детский дом. Там ей дали имя Хун Янли, а через год ее удочерила голландская пара. Супруги забрали девочку к себе и вырастили как родную дочь.

По словам Янли, хоть она и любила приемных родителей, все равно всегда мечтала увидеть настоящую семью. Она обратилась к китайской волонтерской организации, и те нашли ее родителей с помощью ДНК-экспертизы.

14 марта Янли прилетела к семье в Китай. Она не знала языка: ей во всем помогали волонтеры. Увидев дочь, Сяонин расплакалась от счастья, а Лихун подарил ей золотой браслет и нефритовый кулон. Летом они планируют навестить приемных родителей Янли. «Мы благодарны им за то, что они воспитали такую замечательную дочь», — сказал Лихун.

Ранее сообщалось, что жительница Британии Анна Шарп начала общаться с родным отцом спустя 37 лет бесплодных поисков благодаря детям. Они подарили ей ДНК-тест.

