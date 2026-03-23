Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 23 марта 2026

Дачникам посоветовали посадить нарциссы

Агроном Ганичкина: В марте следует посадить нарциссы и астры
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В марте на даче в открытый грунт можно посадить многолетние растения — дельфиниумы, астры и тысячелистники. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

Эти многолетние растения расцветут следующей весной. Также специалист призвала сажать тысячелистники, нарциссы, тюльпаны, крокусы и примулу. Многолетние цветы можно сеять в любое время года: в конце марта, в апреле или даже в начале лета.

В марте при быстром сходе снега также можно посадить однолетние растения — календулу, лаватеру, космею, мак, душистый горошек и циннию. Ганичкина уточнила, что в средней полосе России циннию в марте лучше сажать на рассаду, а в конце апреля или начале мая высаживать подросшие саженцы в открытый грунт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что снег в Москве окончательно растает к 1 апреля, в Подмосковье сохранится до первой недели апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok