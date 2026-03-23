Дачникам посоветовали посадить нарциссы

Агроном Ганичкина: В марте следует посадить нарциссы и астры

В марте на даче в открытый грунт можно посадить многолетние растения — дельфиниумы, астры и тысячелистники. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

Эти многолетние растения расцветут следующей весной. Также специалист призвала сажать тысячелистники, нарциссы, тюльпаны, крокусы и примулу. Многолетние цветы можно сеять в любое время года: в конце марта, в апреле или даже в начале лета.

В марте при быстром сходе снега также можно посадить однолетние растения — календулу, лаватеру, космею, мак, душистый горошек и циннию. Ганичкина уточнила, что в средней полосе России циннию в марте лучше сажать на рассаду, а в конце апреля или начале мая высаживать подросшие саженцы в открытый грунт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что снег в Москве окончательно растает к 1 апреля, в Подмосковье сохранится до первой недели апреля.