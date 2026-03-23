17:43, 23 марта 2026КультураЭксклюзив

Сын Бари Алибасова рассказал о деменции отца

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У известного российского 78-летнего продюсера Бари Алибасова деменция, заявил его сын Бари Алибасов-младший. О состоянии отца он рассказал в разговоре с «Лентой.ру»

«У него деменция. Он нормально [себя чувствует], просто забывает незначительные вещи, а важное помнит. Может набрать и забыть, кому звонил. А так уже последние 5 лет держим его в нормальном состоянии, оно не ухудшается. По работе интервью дает, а бытовые мелочи маленькие забывает», — поделился родственник музыканта.

Алибасов-младший добавил, что отец прекрасно справляется с обслуживанием: сам готовит и убирается. Кроме того, по словам сына, продюсер сейчас перезапускает группу «Интеграл».

«60 лет с появления бренда группы "Интеграл", и он решил ее реанимировать. У них скоро презентация», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Алибасов-младший раскрыл диагноз матери и рассказал о пережитом домашнем насилии. «Лежит в больнице с острой формой шизофрении. Правда, что меня в детстве били», — признался он.

