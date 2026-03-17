Алибасов-младший раскрыл тяжелый диагноз матери

Бари Алибасов — младший обвинил свою болеющую шизофренией мать в насилии

Сын известного продюсера Бари Алибасов — младший рассказал о пережитом домашнем насилии. Его слова передает aif.ru.

По словам Бари, со своей десятой женой Ариной они сошлись как раз на фоне детских травм. «Когда мы говорили о детстве, я был поражен, насколько общие травмы», — сообщил он.

Он также признался, что его мать сейчас проходит лечение в психиатрической клинике. «Лежит в больнице с острой формой шизофрении. Правда, что меня в детстве били», — признался Алибасов.

Ранее десятая жена Бари Алибасова — младшего Арина заявила о наличии доказательств его насилия.