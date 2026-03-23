Девушка назвала неожиданный минус лечения акне для вещей

Блогерша Шалиевская назвала средства от акне причиной испорченных вещей

Блогерша Анастасия Шалиевская назвала неожиданный минус лечения акне для вещей. Информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом shalievskaya запечатлела простыни, наволочки и пододеяльники с яркими пятнами неестественного цвета. Аналогичные следы она показала на полотенцах, а также одежде. «Сколько вещей вы испортили, прежде чем поняли, что ваши средства для лица обесцвечивают ткани?» — подписала Шалиевская ролик.

По словам девушки, она проходит лечение от высыпаний с помощью дерматологических средств, в составе которых есть отбеливающие ткань компоненты. Они являются причиной появления пятен на изделиях, пояснила Шалиевская. «Пф, подумаешь, наношу на лицо легкий отбеливатель», — пошутила она.

В сентябре прошлого года телезвезда показала лицо во время борьбы с акне со словами «это кажется невыносимым». Британская знаменитость Джорджия Тоффоло продемонстрировала лицо и шею, которые были покрыты прыщами, рубцами и пигментными пятнами.