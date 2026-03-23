Наука и техника
20:09, 23 марта 2026

Названа частая причина отказа зарядки смартфона

Скопившуюся пыль назвали главной причиной отсутствия зарядки у смартфона
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Onlyshaynestockphoto / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего смартфон перестает заряжаться из-за мелкого мусора в USB-порте устройства. Об этом сообщает издание SamMobile.

По опыту авторов профильного медиа, в большинстве случаев телефон может не заряжаться из-за того, что в его разъем попал мусор. К нему относятся пыль и различные ворсинки, которые попадают в порт из кармана или окружающей среды. Проверенным способом решения проблемы журналисты назвали чистку устройства.

В материале говорится, что большинство чехлов не защищают USB-разъем смартфона, так как не закрывают его физически. Если мусор уже попал внутрь, то каждый контакт с проводом «загоняет» его все глубже. «В течение нескольких месяцев или лет этот материал может накапливаться и уплотняться на дне разъема», — отметили специалисты.

По словам авторов, если телефон перестал заряжаться, то в первую очередь нужно попробовать почистить разъем. Это можно сделать с помощью деревянной или пластиковой зубочистки или другого подобного предмета. Журналисты подчеркнули, что важно не использовать металлические детали, так как «одно неверное движение может привести к короткому замыканию».

Ранее известный инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что ради экономии производители смартфонов снизят объемы памяти устройств и добавят слот для карт. Также он рассказал, что на рынке появится больше телефонов с пластиковым корпусом.

