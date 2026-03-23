18:54, 23 марта 2026

Смартфоны ухудшат ради экономии

В смартфонах снова появится слот для карт памяти из-за кризиса на рынке
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ради экономии производители смартфонов снизят объемы памяти устройств и добавят слот для карт. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По информации специалиста, в 2026 году производители смартфонов по всему миру будут бороться с растущими ценами на компоненты для гаджетов и кризисом. Для повышения цен на память и прочие детали особенно уязвимы дешевые устройства и девайсы среднего класса. Ради того, чтобы сэкономить и не поднимать цены, производители ухудшат некоторые характеристики смартфонов.

Так, среди аппаратов среднего и высокого классов будут распространены варианты с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Устройств, имеющих 12 или 16 гигабайт памяти, станет меньше. Также вернется слот для карт памяти — специалист назвал эту особенность недорогим способом дать пользователям возможность расширить память своих гаджетов.

Судя по всему, недорогие девайсы будут чаще получать корпус или рамку из пластика. Также многие новые модели получат дактилоскопический сенсор, размещенный на задней панели. В настоящий момент сканер отпечатков пальцев чаще встраивают под переднюю панель или на боковую кнопку.

В начале марта стало известно, что самыми востребованными смартфонами с AliExpress среди россиян зимой оказались модели Redmi и Poco. Самым популярным назвали Xiaomi Redmi Note 14 S.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенная» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Все новости
