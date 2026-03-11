Реклама

Наука и техника
07:32, 11 марта 2026Наука и техника

Названы самые популярные недорогие смартфоны

Xiaomi Redmi Note 14 S назвали самым популярным смартфоном с AliExpress
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Самыми востребованными смартфонами с AliExpress среди россиян зимой стали модели Redmi и Poco. Об этом говорится в пресс-релизе «AliExpress СНГ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики маркетплейса выбрали самые популярные телефоны, которые россияне заказывали за декабрь, январь и февраль, стоимостью до 20 000 рублей. Самым востребованным недорогим устройством назвали Xiaomi Redmi Note 14 S — девайс с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, чипом MediaTek Helio G99-Ultra, камерой 200 мегапикселей и аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов.

На втором месте разместился Redmi Note 14. Аппарат также вышел с AMOLED-дисплеем, чипом MediaTek Helio G99-Ultra, но получил основную камеру на 108 мегапикселей и батарею на 5500 миллиампер-часов. В топ-3 также попал Poco X7 Pro. Смартфон имеет AMOLED-экран, процессор Dimensity 8400 Ultra, 8 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, защиту по стандарту IP68/IP69.

В первую десятку самых востребованных телефонов включили Poco M7, Realme 15T, Poco M8, OnePlus Nord CE, Poco F6, Cubot KingKong Mini и Poco C85.

Специалисты AliExpress заключили, что пользователи из России отдавали предпочтение китайским брендам и моделям, которые часто не представлены на локальном рынке или появляются раньше в Китае.

В начале марта составители рейтинга бенчмарка AnTuTu представили список самых сбалансированных смартфонов. Свои списки по ценовым категориям возглавили Xiaomi Redmi Note 15, Xiaomi Redmi Turbo 4, Xiaomi Redmi K90 и другие девайсы.

