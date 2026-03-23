15:04, 23 марта 2026Интернет и СМИ

Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

В Апатитах отменили два концерта комика Алексея Щербакова
Маргарита Щигарева
В Апатитах Мурманской области отменили два концерта популярного стендап-комика Алексея Щербакова — соведущего юмориста Нурлана Сабурова в шоу «Что было дальше?» («ЧБД»). Об этом сообщает Mash в Telegram.

Выступления должны были состояться 29 марта в 16:30 и 19:00. Однако, по данным издания, в понедельник, 23 марта, было принято решение об отмене концертов.

Причина отмены не уточняется. Отмечается, что Щербаков должен был выступать в местном дворце культуры в зале, который вмещает 500 человек.

«Ближайшее выступление 28 марта в мурманской Кандалакше под вопросом, площадка ждет решения», — также говорится в публикации.

В официальной группе Апатитского городского Дворца культуры во «ВКонтакте» об отмене концертов Щербакова не сообщается. Билеты на мероприятия по-прежнему доступны для покупки онлайн.

Ранее стало известно об отмене выступлений Щербакова в других городах. Концерты комика не состоятся в Кыштыме и Москве. Проблемы с мероприятиями у юмориста начались еще до того, как его коллеге Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

