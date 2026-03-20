В российском городе отменили концерт комика Щербакова

В городе Кыштым Челябинской области отменили концерт комика Щербакова

В городе Кыштым Челябинской области отменили концерт комика Алексея Щербакова, запланированный на середину апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнялось, что его выступление в российском городе должно было состояться 14 апреля в 19:00 в доме культуры «Победа» в Кыштыме. Стоимость билетов на концертов составляла от двух до шести тысяч рублей.

«Концерт не состоится. На наш электронный адрес было отправлено официальное электронное письмо об отмене. Возврат билетов сейчас осуществляется», — заявил сотрудник дома культуры. При этом причину отмены и число проданных билетов собеседник агентства не назвал.

Ранее стало известно, что концерт Щербакова отменили в Москве. Он должен был пройти 2 апреля в концертом зале «Москва». На выступление продали практически все билеты, однако позднее анонс концерта исчез с сайта организаторов.