Евродепутат Кеннес: Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса

Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, возникшего в результате начала войны США с Ираном. Об этом в интервью РИА Новости рассказала евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Наш премьер-министр [Барт де Вевер] был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку. [Европейцам] никогда не следовало обращаться к США и платить за газ в пять раз больше», — сказала она.

По ее словам, теперь европейские граждане не имеют другого выбора, кроме как расплачиваться за последствия решений своих лидеров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял политические векторы Евросоюза. «Европа наконец-то может насладиться успехом как своей "зеленой", так и русофобской программы — нет нефти, нет газа», — написал он.