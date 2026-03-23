04:44, 23 марта 2026Мир

Евродепутат Кеннес: Сделка с Россией могла спасти Европу от энергокризиса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, возникшего в результате начала войны США с Ираном. Об этом в интервью РИА Новости рассказала евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Наш премьер-министр [Барт де Вевер] был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку. [Европейцам] никогда не следовало обращаться к США и платить за газ в пять раз больше», — сказала она.

По ее словам, теперь европейские граждане не имеют другого выбора, кроме как расплачиваться за последствия решений своих лидеров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял политические векторы Евросоюза. «Европа наконец-то может насладиться успехом как своей "зеленой", так и русофобской программы — нет нефти, нет газа», — написал он.

    Последние новости

    «Это будет катастрофой». Трампа предупредили о последствиях наземной операции в Иране

    Россиянин описал отдых на вотчине Деда Мороза весной фразой «северная сказка без очередей»

    Названы типичные проблемы кроссовера Changan

    Над Ленобластью сбили десятки дронов

    Мужчина расправился с женой, закопал ее в саду и стал притворяться ей

    Вычислено защищающее от рака количество эякуляций в месяц

    Евродепутат назвала способную «спасти» Европу страну

    На Украине рассказали об ультиматуме Трампа Зеленскому

    Представитель КСИР «уволил» Трампа

    Раскрыта причина переброски США тысяч морпехов на Ближний Восток

    Все новости
