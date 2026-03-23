Главу РЖД переназначили еще на пять лет

Правительство переназначило Белозерова генеральным директором РЖД на пять лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении генерального директора и председателя правления ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Белозерова еще на пять лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Белозеров стал президентом РЖД к 2015 году. Спустя два года его назначили на должность генерального директора — председателя правления компании, а в 2021-м — переназначили на пять лет.

Ранее глава компании рассказал, что в этом году РЖД планирует сократить 15 процентов сотрудников центрального аппарата. Всего без работы останутся около шести тысяч человек, прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство филиалов.

Впервые о предстоящих сокращениях в крупнейшем российском работодателе стало известно осенью 2025 года. Тогда компании подтвердила планы руководства, объяснив, что оптимизация направлена на «повышение эффективности в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации».

По итогам 2025 года суммарные доходы ОАО «Российские железные дороги» увеличились на 9,5 процента, а прибыль от продаж — на 16,3 процента. Чистая прибыль выросла на 0,7 процента, до 14 миллиардов рублей, но чистый долг подрос на 20 процентов, до 3,33 триллиона рублей.