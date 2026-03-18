В РЖД уволят каждого шестого сотрудника центрального аппарата

Глава РЖД Белозеров рассказал о планах по сокращению 15 % центрального аппарата

ОАО «Российские железные дороги» в 2026 году планирует сократить 15 процентов сотрудников центрального аппарата. Об этом в комментарии «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, в общей сложности без работы останутся около шести тысяч человек, прежде всего «административно-управленческий аппарат, включая руководство (...) филиалов».

Такое решение принято после анализа структуры и функций. Глава РЖД оценивает результат программы повышения производительности труда в период 2019-2025 годов почти в 300 миллиардов рублей. В текущем году компания намерена сэкономить, в том числе за счет оптимизации персонала, еще 74 миллиарда.

Однако в целом крупнейший российский работодатель ищет способы сэкономить по всем направлениям. «Технологические, сокращение затрат, расходов, электроэнергия, дизельное топливо, движение с большей надежностью и с меньшим количеством ремонтов», — объяснил Белозеров.

Впервые о готовящихся сокращениях в РЖД стало известно осенью 2025 года. Тогда в компании подтвердили такие планы руководства, объяснив, что оптимизация направлена на «повышение эффективности в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации».

В феврале Белозеров указывал, что РЖД не устраивает ни качество технического обслуживания и ремонта локомотивов, ни их новые модели отечественного производства. По его словам, компания выполняет программу обновления парка, но заявленные производителями показатели по технической готовности не соответствуют реальности.