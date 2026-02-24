Реклама

Экономика
09:21, 24 февраля 2026Экономика

Чистый долг РЖД взлетел

«Ъ»: Чистый долг РЖД за 2025 год взлетел на 20 % при росте доходов на 9,5 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные доходы ОАО «Российские железные дороги» выросли на 9,5 процента, до 3,1 триллиона рублей, а прибыль от продаж — на 16,3 процента, до 984,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщает «Коммерсантъ».

Чистая прибыль после падения в прошлом году в несколько раз выросла на 0,7 процента, до 14 миллиардов рублей. При этом чистый долг РЖД взлетел сразу на 20 процентов, до 3,33 триллиона рублей.

Коэффициент чистого долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) достиг 3,4х. Годом ранее он составлял 3,06х, а относительно безопасным считается уровень 3x и ниже.

Проблемы связаны с падением грузооборота и погрузки — на 1,8 процента, до 2478,5 миллиарда тонно-километров, и на 5,6 процента, до 1115,8 миллиона тонн. Перевозка пассажиров, напротив, выросла на два процента, до 1,311 миллиарда человек.

Ранее в РЖД указывали, что на снижение погрузки и грузооборота повлияли проблемы у металлургов и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Впрочем, на восточном направлении удалось зафиксировать рост по экспортной погрузке.

В текущем году компания ожидает увеличение погрузки на 1,5 процента, до 11132 миллиона тонн. Однако в январе она упала на четыре процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В аналитической компании «Эйлер» полагают, что к концу года падение составит три процента. По мнению экспертов, часть грузов из-за роста тарифов уйдет на автотранспорт, а в угольной отрасли, ключевой для железнодорожных перевозок, снизится добыча и ухудшатся условия для экспорта.

На фоне растущих долгов компания запланировала реализацию в 2026 году крупных активов. На продажу выставят офисные помещения в башне Moscow Towers в «Москва-Сити», купленные в 2024 году, и 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Эксперты сомневаются, что на активы по ожидаемой стоимости найдутся покупатели.

