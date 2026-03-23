04:10, 23 марта 2026Мир

Иран начал использовать ракеты с изображением европейского лидера

Tasnim: На иранские ракеты начали клеить фото премьера Испании Санчеса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Susana Vera / File Photo / Reuters

Иранские военнослужащие начали клеить на ракеты фотографии европейского лидера — премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает агентство Tasnim.

На одной из картинок видна ракета с изображением Санчеса и цитатой из его критических заявлений в адрес США в связи с развязыванием войны против Ирана.

«Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр», — написано на одной из картинок.

Ранее Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте. «Это незаконная война, которую мы не поддерживаем», — сказал Санчес. По его словам, призыв к миру теперь звучит не только от Испании, но стал обращением, которое поддерживает весь мир.

