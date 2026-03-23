11:16, 23 марта 2026

Иран пригрозил заминировать Персидский залив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Совет обороны Ирана пригрозил заминировать все морские пути в Персидском заливе в случае, если США и Израиль атакуют побережье страны или острова. Заявление ведомства приводит агентство Fars.

«Любые попытки врага атаковать иранские берега или острова приведут к тому, что, согласно обычной военной практике, все проходы и транспортные пути в Персидском заливе и на побережье будут заминированы различными морскими минами, включая плавающие мины, которые можно сбрасывать с берега», — говорится в сообщении.

В Совете обороны подчеркнули, что в случае минирования Персидского залива он на длительное время «окажется в состоянии, аналогичном Ормузскому проливу», и фактически будет заблокирован для судоходства.

