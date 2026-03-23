11:25, 23 марта 2026Наука и техника

Иран уничтожил американскую систему Patriot на авиабазе США в Бахрейне

MWM: Иран уничтожил элементы системы Patriot на авиабазе США в Бахрейне
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Darnell T. Cannady / Handout / Reuters

Иран уничтожил элементы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на авиабазе США в Бахрейне. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Западное издание обратило внимание на спутниковые снимки американского объекта, недавно подвергшегося ракетному удару со стороны Ирана. На представленных фотографиях можно заметить повреждения нескольких пусковых установок Patriot и укрепленных укрытий для них.

MWM отмечает, что теперь американская сторона для перехвата одной иранской баллистической ракеты использует не две, как раньше, а три противоракеты Patriot, «пытаясь компенсировать гораздо меньшую, чем ожидалось, вероятность успеха [перехвата]».

Ранее издание Financial Times сообщило, что Иран в ходе атаки на газовые предприятия в Катаре применил новый вид ракет, способный обходить американские системы ПВО Patriot.

Также в марте MWM заметил, что американские системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которые базируются в Южной Корее, выведут на Ближний Восток из-за продолжающихся ответных ударов Ирана.

