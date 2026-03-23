Кадыров показал кадры уничтожения украинской техники в зоне СВО

Юлия Мискевич

На Харьковском направлении российскими подразделениями ликвидирована самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства. Кадры опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Уничтожение техники противника стало результатом совместной работы военнослужащих батальона «Ваха» спецназа «АХМАТ» Минобороны России, подразделения ПУ «Октябрьский», ЦСН ФСБ России и СКАД 607 «Горец».

Как уточняется, украинской САУ была выявлена в ходе воздушной разведки на одном из участков Харьковского направления. После подтверждения цели по ней оперативно отработали ударные средства. Операторы БПЛА точно вывели дроны на цель: несколько прицельных ударов поставили точку в истории этой установки. Вскоре техника вспыхнула и полностью вышла из строя.

До этого в сети появились кадры уничтожения автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроноводом Добровольческого корпуса.

