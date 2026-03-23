16:33, 23 марта 2026

Кардиолог предупредил об опасных для сердца последствиях нерегулярной чистки зубов

Кардиолог Рохас предупредил об эндокардите из-за нерегулярной чистки зубов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас рассказал о необычном случае из практики и предупредил об опасных для сердца последствиях нерегулярной чистки зубов. Его слова приводит издание ABC.

По словам Рохаса, однажды к нему обратился 30-летний мужчина, который долгое время терпел зубную боль. Пациент решил записаться к врачу только после того, как у него возникло нагноение, появились проблемы с дыханием и лихорадка.

В больнице врачи обнаружили у мужчины эндокардит — инфекционное заболевание сердца. Если эту патологию вовремя не вылечить, последствия могут быть очень опасными, предупредил Рохас.

«В деснах есть кровеносные сосуды, и если у вас инфекция во рту, даже самая незначительная, эти бактерии могут попасть в кровоток, а оттуда — в сердце», — предупредил медик. В связи с этим он призвал регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и каждые полгода посещать стоматолога.

Ранее терапевт Ольга Чистик рассказала, как снизить уровень холестерина в крови без лекарств. Для этого она призвала уменьшить количество насыщенных жиров в рационе.

