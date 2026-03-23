Кремль назвал ложью сообщения о переговорах по разведданным для Ирана и Украины

Россия и США не вели никакие переговоры по разведданным для Ирана и Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал фейком сообщение о предложении Москве Вашингтону по разведданным.