Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 23 марта 2026Мир

Кремль назвал ложью сообщения о переговорах по разведданным для Ирана и Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия и США не вели никакие переговоры по разведданным для Ирана и Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал фейком сообщение о предложении Москве Вашингтону по разведданным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok