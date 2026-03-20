Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

Дмитриев назвал фейком сообщение о предложении России США по разведданным

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал фейком сообщение о предложении России США по разведданным. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

«Фейк», — написал Дмитриев, комментируя публикацию Politico о том, что Россия якобы предложила США сделку, согласно которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон — Украине, но Белый дом отклонил предложение.

Согласно статье, соответствующее предложение Дмитриев передал спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу и зятю главы Белого дома Джареду Кушнеру во время встречи на прошлой неделе в Майами.

11 марта Дмитриев прилетел в Майами для переговоров с членами администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Темой дискуссии было экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.