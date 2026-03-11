Названа тема переговоров Дмитриева с представителями администрации Трампа

Дмитриев в Майами обсудит экономическое взаимодействие РФ и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для переговоров с членами администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

«Спецпредставитель Владимира Путина Дмитриев находится во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники», — сказано в статье.

По данным журналистов, дискуссии будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США состоялся в решающий момент. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 9 марта по инициативе американской стороны.

До этого глава РФПИ рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном для мировой экономики. К своему посту чиновник прикрепил графики динамики цен на сырье, включая нефть, газ, металлы и удобрения.