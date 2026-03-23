Курение вновь вернулось в моду

NYP: Курение вновь обрело популярность в 2026 году

Курение вновь обрело популярность в 2026 году. К такому выводу пришли редакторы New York Post (NYP).

Авторы материала обратили внимание, что сигареты начали пропагандировать в сериалах и фильмах, таких как «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом и «Американская история любви» об отношениях Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Сигареты также все чаще появляются в рекламных кампаниях и модных съемках. Так, телезвезда Кайли Дженнер с сигаретой попала на обложку журнала Vanity Fair.

Кроме того, знаменитости перестали скрывать приверженность к вредной привычке от поклонников, что тоже поспособствовало возвращению курения в моду, считают обозреватели. Папарацци «ловили» с сигаретами певицу Кешу, актера Хадсона Уильямса и других звезд A-листа.

