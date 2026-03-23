20:23, 23 марта 2026

Курение вновь вернулось в моду

Майя Пономаренко
Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Курение вновь обрело популярность в 2026 году. К такому выводу пришли редакторы New York Post (NYP).

Авторы материала обратили внимание, что сигареты начали пропагандировать в сериалах и фильмах, таких как «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом и «Американская история любви» об отношениях Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Сигареты также все чаще появляются в рекламных кампаниях и модных съемках. Так, телезвезда Кайли Дженнер с сигаретой попала на обложку журнала Vanity Fair.

Материалы по теме:
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022
«Мне достаточно быть собой» Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
«Мне достаточно быть собой»Как Зендея превратилась из простого подростка в самую молодую икону стиля в мире?
6 сентября 2022

Кроме того, знаменитости перестали скрывать приверженность к вредной привычке от поклонников, что тоже поспособствовало возвращению курения в моду, считают обозреватели. Папарацци «ловили» с сигаретами певицу Кешу, актера Хадсона Уильямса и других звезд A-листа.

В феврале россиян предупредили об опасности курения на морозе.

    Последние новости

    Самолет с сотней военных упал при взлете

    Во Франции поддержали заблокировавшего кредит Украине Орбана

    Беспилотник ВСУ целенаправленно влетел в пассажирский автобус в российском селе

    Трамп заявил о готовности Ирана к заключению сделки

    Союзники США предупредили Трампа о катастрофе

    Валерия поддержала уставшую от сильных женщин Тодоренко

    Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

    Людям с хроническим стрессом посоветовали употреблять перед сном один продукт

    Климат на Земле достиг критических показателей

    Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

    Все новости
