16:38, 18 февраля 2026Забота о себе

Россиян предупредили об опасности курения на морозе

Терапевт Бродская: У курильщиков на морозе повышается выше риск ОРВИ и бронхита
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

В мороз у курильщиков выше риск заболеть и отморозить конечности, заявила доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Ольга Бродская. Об этом она рассказала россиянам в разговоре с Life.ru.

Врач предупредила, что табачный дым и холодный воздух нарушают работу ресничек дыхательных путей. Из-за этого повышается риск ОРВИ, бронхита и других инфекций, объяснила Бродская.

Еще одной опасностью курения на морозе терапевт назвала то, что из-за этого активно сужаются сосуды. По словам доктора, это может привести к обморожению конечностей. Также она указала, что на холоде у курильщиков, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, возрастает риск приступа стенокардии.

Ранее дерматолог Эмма Крэйторн предупредила, что в холодном климате быстрее разрушается защитный барьер кожи. По ее словам, это происходит из-за сухого воздуха на улице и в помещениях.

