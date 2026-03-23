Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 23 марта 2026Силовые структуры

«Курьеры» в деле о расправе над московской предпринимательницей раскрыли новые подробности

Следователи запросили арест подозреваемых по делу об убийстве москвички
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Следователи ходатайствовали об аресте двоих фигурантов уголовного дела о расправе над московской предпринимательницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Соучастникам преступления предъявили обвинение по статье 162 («Разбой») УК РФ. Они уже частично признали свою вину.

На месте преступления фигуранты подробно рассказали и показали, как по поручению организаторов осуществляли деятельность «курьеров» и передали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам. 

О задержании «курьеров» 19 и 20 лет сообщалось 21 марта.

Вечером 13 марта вооруженный болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами 20-летний спортсмен Даниил Секач пришел в квартиру в доме на Строгинском бульваре в Москве. Телефонные мошенники убедили его, что он якобы участвует в «операции правоохранителей». Молодому человеку открыла дверь дочь хозяйки, которая также выполняла указания аферистов. Злоумышленник начал вскрывать сейф. Увидев в квартире предпринимательницу, он взял нож и избил ее, пытаясь узнать код от сейфа. Москвичка не выжила.

После этого нападавший вскрыл сейф, похитил более одного миллиона рублей и ценности, которые выбросил все в окно по указанию звонившего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok