Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 23 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост лидера КНДР. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Единогласное принятие данного решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку Вашего последовательного курса», — говорится в обращении.

Лукашенко добавил, что Минск заинтересован в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok