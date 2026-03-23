Лукашенко обратился к Ким Чен Ыну

Лукашенко поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с переизбранием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост лидера КНДР. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Единогласное принятие данного решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку Вашего последовательного курса», — говорится в обращении.

Лукашенко добавил, что Минск заинтересован в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.