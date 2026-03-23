10:14, 23 марта 2026

Любимый аксессуар жены Кеннеди-младшего оказался опасным для здоровья

Huffpost: Любимый ободок жены Кеннеди-младшего Кэролин Бессетт вызывает мигрень
Мария Винар

Фото: Lawrence Schwartzwald / Sygma / Getty Images

Врач семейной практики Брунильда Назарио и врач-консьерж Фуонг Во, которая занимается индивидуальным сопровождением пациента, раскрыли опасность для здоровья любимого аксессуара жены Джона Ф. Кеннеди — младшего, пиарщицы Calvin Klein Кэролин Бессетт. Комментарии экспертов приводит издание Huffpost.

Оказалось, что повязки для волос и ободки, которые часто носила Бессетт, вызывают сильные головные боли из-за давления на нервы и кровеносные сосуды. По словам докторов, данные аксессуары не рекомендуется носить людям, страдающим частыми мигренями. «Если вы и так часто страдаете от головных болей или мигрени, то легкое давление от этих повязок может быть достаточным, чтобы вызвать неприятную головную боль на весь день», — пояснила Во.

В то же время Назарио предупредила, что ношение ободков и повязок может привести к выпадению волос, раздражению кожи головы и контактному дерматиту. «Эти проблемы чаще возникают, если аксессуары слишком тугие, носятся долгое время или дополнены украшениями», — уточнила она.

Однако специалисты не призывают полностью отказаться от этих изделий. Так, собеседники издания рассказали, что можно присмотреться к не слишком тугим и регулируемым аксессуарам, обеспечивающим лучшую посадку. «Избегайте металлических или жестких аксессуаров, которые создают точечное давление. Если вы заметите признаки раздражения на коже или выпадения волос, немедленно прекратите использование», — заключила Назарио.

В мае прошлого года сообщалось об опасности скинни-джинсов из-за риска развития бесплодия.

