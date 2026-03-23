18:26, 23 марта 2026

Мать Овечкина оценила тысячную шайбу сына в НХЛ

Мать хоккеиста Овечкина заявила, что рада тысячной шайбе сына в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина оценила тысячную шайбу сына в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ее слова приводит ТАСС.

«Все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я знала, что это случится», — заявила Овечкина. Она посчитала, что никому не по силам побить достижение ее сына.

Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 16 голов. На счету Гретцки суммарно 1016 голов.

